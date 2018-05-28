Во время вчерашней грозы в Судиславле автобусную остановку вырвало из земли

В Судиславле подсчитывают ущерб, который нанесла вчерашняя гроза. Где-то она прошла без особых последствий, а где-то шквалистый ветер бушевал от души, сообщает портал sudislavl.sminews.ru.

На Судиславский район гроза обрушилась с сильным дождем и ветром. Итогом стала вырванная из земли автобусная остановка и несколько упавших деревьев. Местные жители рассказали, что было отключение электричества.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, что о сильном ухудшении погоды жителей региона предупредили заранее.