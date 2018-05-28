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Во время грозы в Судиславле остановку вырвало из земли
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Во время грозы в Судиславле остановку вырвало из земли 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Сильный дождь и ветер обрушился на регион. Помимо остановки, в городе вырвало с корнем несколько деревьев. Также местные жители рассказали, что вечером отключали электричество.
К счастью, в результате грозы и ураганного ветра никто не пострадал.
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