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Ростуризм предупредил об опасности урагана «Альберто» на Кубе
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Ростуризм предупредил об опасности урагана «Альберто» на Кубе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов об урагане «Альберто» на Кубе, а самих туристов — соблюдать меры безопасности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Кубу, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на Кубе, следить за метеосводками, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.
Более пяти тысяч человек эвакуированы на Кубе из-за субтропического шторма «Альберто», бушующего в Мексиканском заливе. В выходные на Кубу, особенно на западную и центральную части страны, обрушились мощные ливни. Разгул стихии вызвал резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах и привел к подтоплению низменных районов в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус. Как сообщил кубинский Институт метеорологии, сильные дожди будут идти на острове еще как минимум сутки.
По последним оценкам американского Национального центра по наблюдению за ураганами, «Альберто» находится примерно в 200 км к западу от побережья американского штата Флорида. Шторм движется в северном направлении со скоростью 20 км/ч. Ранее власти Алабамы, Миссисипи и Флориды объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением «Альберто», сформировавшегося в Карибском море.
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