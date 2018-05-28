Ростуризм предупредил об опасности урагана «Альберто» на Кубе

МОСКВА , 28 мая. / ТАСС /. Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов об урагане «Альберто» на Кубе , а самих туристов — соблюдать меры безопасности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Кубу, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на Кубе, следить за метеосводками, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

Более пяти тысяч человек эвакуированы на Кубе из-за субтропического шторма «Альберто», бушующего в Мексиканском заливе. В выходные на Кубу, особенно на западную и центральную части страны, обрушились мощные ливни. Разгул стихии вызвал резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах и привел к подтоплению низменных районов в провинциях Пинар-дель-Рио , Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус. Как сообщил кубинский Институт метеорологии, сильные дожди будут идти на острове еще как минимум сутки.

По последним оценкам американского Национального центра по наблюдению за ураганами, «Альберто» находится примерно в 200 км к западу от побережья американского штата Флорида. Шторм движется в северном направлении со скоростью 20 км/ч. Ранее власти Алабамы, Миссисипи и Флориды объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением «Альберто», сформировавшегося в Карибском море.