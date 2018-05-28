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Пожар в Ногайском районе устранен
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Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года

Пожар в Ногайском районе устранен 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Пожар в Ногайском районе устраненПожар в Ногайском районе был полностью устранен 27 мая в 21:00.
Как сообщили в МЧС Дагестана, площадь возгорания составила 12000 га.
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