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Центральную Британию затопило
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Центральную Британию затопило 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В центральных районах Великобритании произошло наводнение из-за сильных ливней, сообщают СМИ.
В результате наводнения пострадали графства Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс, передает «Интерфакс». В Бирмингеме затопило дороги, уровень воды на центральной улицы поднялся до 1,5 метра. В городе произошел транспортный коллапс.
Метеорологические службы сообщают, что за один час в некоторых районах выпала среднемесячная норма осадков. Согласно прогнозам, в течение понедельника ситуация может ухудшиться — в центральных районах страны снова ожидаются ливни грозы.
Под властью стихии ранее оказались и США, где три штата объявили режим ЧС из-за урагана «Альберто».
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