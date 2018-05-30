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Дом на Цветном бульваре в Рязани обязали реконструировать
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Дом на Цветном бульваре в Рязани обязали реконструировать 

АиФ Рязань 51 минуту назад
Фото: АиФ Рязань
Администрация Рязани опубликовала перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции.
В это список вошли следующие дома:
Рязань, ул. Щедрина, 40;Рязань, ул. Щедрина, 37;Рязань, Цветной бульвар, 6;Рязань, ул. Полонского, 15.
Согласно постановлению, собственники помещений многоквартирных домов, указанных в данном перечне, должны произвести их реконструкцию в срок до 31 декабря 2020 года.
Отметим, что дом №6 по Цветному бульвару является памятником регионального значения. Зимой 2012 года он был значительно поврежден во время пожара. За эти годы власти так и не законсервировали здание для дальнейшего восстановления.
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