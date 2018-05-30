Дом на Цветном бульваре в Рязани обязали реконструировать

Администрация Рязани опубликовала перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции.

В это список вошли следующие дома:

Рязань, ул. Щедрина, 40;Рязань, ул. Щедрина, 37;Рязань, Цветной бульвар, 6;Рязань, ул. Полонского, 15.

Согласно постановлению, собственники помещений многоквартирных домов, указанных в данном перечне, должны произвести их реконструкцию в срок до 31 декабря 2020 года.

Отметим, что дом №6 по Цветному бульвару является памятником регионального значения. Зимой 2012 года он был значительно поврежден во время пожара. За эти годы власти так и не законсервировали здание для дальнейшего восстановления.