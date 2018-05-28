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В Великобритании началось наводнение
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В Великобритании началось наводнение 

News.ru 36 минут назад
Обильные ливни привели к наводнению в центральных районах Великобритании. От стихийного бедствия пострадали графства Уэст-Мидлендс и Нортгемптоншир.
В Бирмингеме оказались затопленными ряд дорог, что повлекло за собой транспортный коллапс, пишет «Интерфакс». Уровень воды на центральной улице города достиг 1,5 метра.
Согласно данным синоптиков, за один час в некоторых районах выпала среднемесячная норма осадков. По их прогнозам, в течение 28 мая ситуация может стать хуже, потому что в центральных районах страны опять ожидаются проливные дожди, а также грозы.
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