В Великобритании началось наводнение

Обильные ливни привели к наводнению в центральных районах Великобритании . От стихийного бедствия пострадали графства Уэст-Мидлендс и Нортгемптоншир.

В Бирмингеме оказались затопленными ряд дорог, что повлекло за собой транспортный коллапс, пишет «Интерфакс» . Уровень воды на центральной улице города достиг 1,5 метра.

Согласно данным синоптиков, за один час в некоторых районах выпала среднемесячная норма осадков. По их прогнозам, в течение 28 мая ситуация может стать хуже, потому что в центральных районах страны опять ожидаются проливные дожди, а также грозы.