В Ямальском районе горел дом

Сегодня, 28 мая, в селе Сеяха Ямальского района на улице Береговой горел одноэтажный четырехквартирный жилой дом.

Как рассказали в окружной противопожарной службе, прибывшие через две минуты на место происшествия огнеборцы приступил к ликвидации открытого горения в квартире №3. Пожару была присвоена 5 степень огнестойкости, в тушении было задействовано 11 человек и 2 единицы техники. Огнем поврежден дом на общей площади 180 квадратных метров.

В результате пожара пострадавших нет. Материальный ущерб и причины пожара устанавливаются. Жильцы пострадавшего дома расселены.