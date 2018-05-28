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В Ямальском районе горел дом
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В Ямальском районе горел дом 

ИА Север-Пресс 48 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 28 мая, в селе Сеяха Ямальского района на улице Береговой горел одноэтажный четырехквартирный жилой дом.
Как рассказали в окружной противопожарной службе, прибывшие через две минуты на место происшествия огнеборцы приступил к ликвидации открытого горения в квартире №3. Пожару была присвоена 5 степень огнестойкости, в тушении было задействовано 11 человек и 2 единицы техники. Огнем поврежден дом на общей площади 180 квадратных метров.
В результате пожара пострадавших нет. Материальный ущерб и причины пожара устанавливаются. Жильцы пострадавшего дома расселены.
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