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В ульяновском садовом товариществе «Кленок» сгорели три дачных дома
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В ульяновском садовом товариществе «Кленок» сгорели три дачных дома 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Пожар в СНТ «Кленок» в Засвияжском районе Ульяновска произошел днем 2 июня, в результате сгорели три дачных дома, сообщает МЧС. С огнем боролись семь пожарных. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
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