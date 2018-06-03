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В ульяновском садовом товариществе «Кленок» сгорели три дачных дома
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В ульяновском садовом товариществе «Кленок» сгорели три дачных дома
АиФ — Ульяновск
1 час назад
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Фото:
АиФ – Ульяновск
Пожар в СНТ «Кленок» в Засвияжском районе
Ульяновска
произошел днем 2 июня, в результате сгорели три дачных дома, сообщает
МЧС
. С огнем боролись семь пожарных. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
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