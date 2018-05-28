На Алтае в зону второй волны паводка могут попасть 204 населенных пункта

БАРНАУЛ , 28 мая. / ТАСС /. Новые подтопления, вызванные второй волной паводка, могут возникнуть в ближайшие двое суток в Алтайском крае — из-за осадков поднимается вода в реке Чарыш в районе населенного пункта Карпово-2. Всего же новое половодье может затронуть 204 населенных пункта, сообщил в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Новоалтайска, Камня-на-Оби. "В ближайшие сутки — двое на реке Чарыш в районе населенного пункта Карпово-2 возможен подъем уровней воды до 350-370 см при опасной отметке 360см. Могут быть подтоплены прибрежные территории. Прогноз развития возможной паводковой обстановки показывает: в крае риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта", — сообщают в ведомстве. В зоне подтопления могут оказаться пригороды городов Барнаула, Бийска

По данным регионального главка ГУ МЧС, жителям населенных пунктов в зону возможного подтопления рекомендовано предпринять меры по сохранению здоровья и имущества.

"На территорию Карпово-2 выехала наша оперативная группа для отслеживания обстановки. Уровень воды поднимается из-за осадков и потепления — это два основных фактора второй волны", — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объем более 390 млн рублей — эти средства будут распределены более чем на 18 тыс. человек. Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля.