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Спасатели предупредили о грозах и заморозках в Пермском крае
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Спасатели предупредили о грозах и заморозках в Пермском крае 

RT на русском 1 час назад
Фото: 59.ru
Спасатели предупредили о неблагоприятной погоде в Пермском крае, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ближайшие дни ожидаются грозы, сильный ветер, местами заморозки.
По данным синоптиков, 28 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью по югу в отдельных районах пройдут сильные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, ночью 7-12 м/с, при грозе порывы 16-21 м/с, днём 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, в отдельных районах заморозки.
Ранее URA.RU сообщало об ураганном ветре 26 мая в Челябинской области.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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