Спасатели предупредили о грозах и заморозках в Пермском крае

Спасатели предупредили о неблагоприятной погоде в Пермском крае , сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС В ближайшие дни ожидаются грозы, сильный ветер, местами заморозки. По данным синоптиков, 28 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью по югу в отдельных районах пройдут сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный, ночью 7-12 м/с, при грозе порывы 16-21 м/с, днём 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, в отдельных районах заморозки. Ранее URA.RU сообщало об ураганном ветре 26 мая в Челябинской области