Пострадавшие от паводка на Ставрополье получили жилье на 184 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ , 31 мая. / ТАСС /. Жители Ставропольского края , потерявшие дома во время майского паводка 2017 года, получили жилье на сумму более 184 млн рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор края во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"В 2017 году регион пережил самое крупное стихийное бедствие за последние 15 лет. Паводок затронул 13 районов и городов края, более 1000 земляков в разной степеней утратили имущество.

Уже началось погашение жилищных сертификатов, погашено 144 сертификата на общую сумму 184,5 млн рублей", — сказал он.

По словам губернатора, после паводка заявление на выплаты различного размера подали более 22 тыс. человек, они получали компенсации из феодального и краевого бюджета. Аварийными в результате подтопления признан 571 дом, на сегодняшний момент выдано 316 государственных жилищный сертификатов.

Как сообщалось, весной 2017 года на Ставрополье за короткий период выпало рекордное количество осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в пиковый период которого в девяти муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тыс. домов, более 2,3 тыс. человек пришлось отселить в целях безопасности.