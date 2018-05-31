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Пострадавшие от паводка на Ставрополье получили жилье на 184 млн рублей
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Пострадавшие от паводка на Ставрополье получили жилье на 184 млн рублей 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
СТАВРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Жители Ставропольского края, потерявшие дома во время майского паводка 2017 года, получили жилье на сумму более 184 млн рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор края во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.
"В 2017 году регион пережил самое крупное стихийное бедствие за последние 15 лет. Паводок затронул 13 районов и городов края, более 1000 земляков в разной степеней утратили имущество.
Уже началось погашение жилищных сертификатов, погашено 144 сертификата на общую сумму 184,5 млн рублей", — сказал он.
По словам губернатора, после паводка заявление на выплаты различного размера подали более 22 тыс. человек, они получали компенсации из феодального и краевого бюджета. Аварийными в результате подтопления признан 571 дом, на сегодняшний момент выдано 316 государственных жилищный сертификатов.
Как сообщалось, весной 2017 года на Ставрополье за короткий период выпало рекордное количество осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в пиковый период которого в девяти муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тыс. домов, более 2,3 тыс. человек пришлось отселить в целях безопасности.
ТАСС: последние новости
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