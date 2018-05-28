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Пилот из Челябинска разбился на самолете под Волгоградом
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Пилот из Челябинска разбился на самолете под Волгоградом 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Волгоградской области произошло крушение воздушного судна. По информации 74.ru, самолетом управлял 40-летний пилот из Челябинска Олег Изотов. =
Трагедия случилась вчера, около 9 часов вечера по местному времени. Судно разбилось в районе поселка Дудаченский Фроловского района. Как сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте СКР, крушение потерпел легкомоторный самолет Ан-2. В южной транспортной прокуратуре утверждают, что это был СП-30.
По предварительным данным, воздушное судно обрабатывало сельскохозяйственные земли.
В результате аварии воздушное судно оказалось разрушено, пилот скончался при оказании скорой медицинской помощи.
«Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — рассказали «ФедералПресс» в ведомстве.
Отметим, Олег Изотов закончил Челябинское военно-воздушное академическое училище штурманов (ЧВВАКУШ) в 1999 году. Он проработал в военной и гражданской авиации 19 лет.
Фото: www.utprok.ru
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