Пилот из Челябинска разбился на самолете под Волгоградом

Волгоградской области произошло крушение воздушного судна. По информации 74.ru, самолетом управлял 40-летний пилот из Челябинска Олег Изотов. = Трагедия случилась вчера, около 9 часов вечера по местному времени. Судно разбилось в районе поселка Дудаченский Фроловского района. Как сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте СКР , крушение потерпел легкомоторный самолет Ан-2. В южной транспортной прокуратуре утверждают, что это был СП-30. По предварительным данным, воздушное судно обрабатывало сельскохозяйственные земли. В результате аварии воздушное судно оказалось разрушено, пилот скончался при оказании скорой медицинской помощи. «Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — рассказали «ФедералПресс» в ведомстве. Отметим, Олег Изотов закончил Челябинское военно-воздушное академическое училище штурманов (ЧВВАКУШ) в 1999 году. Он проработал в военной и гражданской авиации 19 лет. Фото: www.utprok.ru