Пилот из Челябинска разбился на самолете под Волгоградом 

В Волгоградской области произошло крушение воздушного судна. По информации 74.ru, самолетом управлял 40-летний пилот из Челябинска Олег Изотов. =
Трагедия случилась вчера, около 9 часов вечера по местному времени. Судно разбилось в районе поселка Дудаченский Фроловского района. Как сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте СКР, крушение потерпел легкомоторный самолет Ан-2. В южной транспортной прокуратуре утверждают, что это был СП-30.
По предварительным данным, воздушное судно обрабатывало сельскохозяйственные земли.
В результате аварии воздушное судно оказалось разрушено, пилот скончался при оказании скорой медицинской помощи.
«Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — рассказали «ФедералПресс» в ведомстве.
Отметим, Олег Изотов закончил Челябинское военно-воздушное академическое училище штурманов (ЧВВАКУШ) в 1999 году. Он проработал в военной и гражданской авиации 19 лет.
Фото: www.utprok.ru