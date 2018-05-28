Порядка 145 участков дорог отремонтируют в Коломне в 2018 году

В Коломенском городском округе Подмосковья стартовала ремонтная кампания, в текущем году там приведут в порядок около 145 участков дорог общей протяженностью 107 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В текущем ремонтном сезоне в Коломне отремонтируют 13 участков региональной сети автодорог общей протяженностью порядка 41 километра и 132 участка муниципальных дорог протяженностью 66 километров с привлечением софинансирования из Дорожного фонда. В этом году субсидия на ремонт муниципальных автодорог Коломенскому округу составила порядка 356 миллионов рублей», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

По итогам народного голосования на портале «Добродел» в Коломне отремонтируют 17 участков автодорог: Коломна, улица Астахова с 0,2 по 1 километр и три участка автодороги Щурово — Пирочи — Городец 0-2,1 километр, 2,3-2,7 километра, 7,3-12,8 километра; Новое Хорошово участок 0,83 километра, улица Полевая (0,36 километра); Лысцево на улице Центральной (1,01 километра); дорога Сычево — Семеновское (1,4 километра); Коломна — два участка на улице Гагарина протяженностью 0,61 и 0,71 километра, улица Бутовая (0,32 километра), улица Подлипки-2 (0,35 километра), деревня Семеновское — улица Дорожная (0,33 километра); село Семеновское — улица Фруктовая (0,27 километра); Богородское — подъездная дорога (0,39 километра); Речки — участок 1,45 километра; Троицкие Озерки — улица Зеленая — улица Лесная (0,74 километра).

В настоящее время ведется фрезерование и укладка нового асфальтобетонного покрытия на восьми участках автодорог.

Работы по устройству асфальтобетонного покрытия уже завершены на автодорогах Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь с 7 по 9,9 километр, Коломна — Малино с 17,6 по 18,4 километр, Егорьевск — М5 «Урал» с 28,5 по 36,6 километр, Коломна на улице Астахова с 0,2 по 1 километр. Также завершена укладка покрытия на 14 участках муниципальной сети.

В 2017 году в городском округе Коломенский было отремонтировано порядка 75 километров региональных и 32 километра муниципальных автодорог.