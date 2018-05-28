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Более 100 км автодорог отремонтируют в Коломне до конца года
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Более 100 км автодорог отремонтируют в Коломне до конца года 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: ДорИнфо
В Коломенском городском округе в 2018 г. будет отремонтировано 145 участков дорог общей протяженностью 107 км. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Коломенском городском округе стартовала ремонтная кампания. В текущем году в Коломне будет выполнен ремонт 145 участков дорог общей протяженностью 107 км», — говорится в сообщении.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков уточнил, что в текущем ремонтном сезоне в Коломне отремонтируют 13 участков региональной сети автодорог общей протяженностью порядка 41 км и 132 участков муниципальных дорог протяженностью 66 км с привлечением софинансирования из дорожного фонда. «В этом году субсидия на ремонт муниципальных автодорог Коломенскому округу составила порядка 356 млн руб.», — пояснил И. Тресков.
В пресс-службе добавили, что по итогам народного голосования на портале «Добродел» в Коломне отремонтируют 17 участков автодорог.
Отмечается, что в 2017 г. было отремонтировано порядка 75 км региональных и 32 км муниципальных дорог.
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