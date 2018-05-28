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Подготовка к Чемпионату мира по футболу: передислокация авиации МЧС России
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Подготовка к Чемпионату мира по футболу: передислокация авиации МЧС России 

Управа района Гагаринский 38 минут назад
МЧС России осуществляет постоянную проверку готовности подразделений ведомства к обеспечению безопасности Чемпионата мира по футболу — 2018. В министерстве создана специальная рабочая группа для контроля за выполнением мероприятий, в соответствии с утвержденным планом. Кроме того, сейчас идет активная подготовка группировки сил и средств.
В рамках подготовки к столь масштабному мероприятию международного масштаба предусмотрена передислокация авиационной техники МЧС России для дежурства в городах, принимающих Чемпионат. Кроме того, за счет этих единиц требуется обеспечить безопасность и в регионах европейской части страны, где находятся тренировочные базы команд. Под прикрытием должны находиться все аэропорты, федеральные и региональные дороги, особо охраняемые территории, железные дороги, социальная инфраструктура.
Всего для контроля ситуации с воздуха и при необходимости экстренного реагирования на ЧС во время проведения Чемпионата будут задействованы 58 воздушных судов МЧС России и Московского авиационного центра. Из них — 16 самолетов и 42 вертолета. В резерве будут находить еще 14 судов.
Так, в Волгограде на постоянном дежурстве стоит вертолет Ми-8. Для несения дежурства при проведении Мундиаля в город дополнительно прибудут вертолет Ми-8МТВ-1 МЧС России со специальным оборудованием (из г. Минеральные воды) и самолет Бе-200ЧС из Ростова-на-Дону.
В тоже время для защиты населенных пунктов Сибирского федерального округа от природных и лесных пожаров на боевом дежурстве остаются 11 воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200ЧС и Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26.
При необходимости, в случае осложнения оперативной обстановки в Сибирском федеральном округе, для реагирования будет задействовано авиационное крыло Хабаровского авиационно-спасательного центра, в распоряжении которого находятся 2 самолета Бе-200 ЧС, 8 вертолетов Ми-8 и 2 вертолета Ми-26.
Стоит отметить, что передислокация воздушных судов не отразится на безопасности регионов, которые они покинут. Оперативные подразделения МЧС России по-прежнему продолжают выполнять задачи по предназначению. Кроме того, на местах сформирован достаточный резерв наземной группировки для защиты населенных пунктов.
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