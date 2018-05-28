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Около 20 тысяч пострадавших от паводка на Алтае получат компенсации
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Около 20 тысяч пострадавших от паводка на Алтае получат компенсации 

Мир24 50 минут назад
Более 18 тысяч жителей Алтая, которые пострадали от первой волны паводка, получат компенсации, сообщает «МИР 24». Суммы — от десяти до 100 тысяч рублей, в зависимости от ущерба.
В Алтайском крае в зону подтопления попали более 200 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля.
Вторую волну паводка прогнозируют в Алтайском крае на конец мая — начало июня. В зоне подтопления могут оказаться более 125 населенных пунктов.
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