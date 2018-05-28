Около 20 тысяч пострадавших от паводка на Алтае получат компенсации

Более 18 тысяч жителей Алтая , которые пострадали от первой волны паводка, получат компенсации, сообщает «МИР 24». Суммы — от десяти до 100 тысяч рублей, в зависимости от ущерба. Алтайском крае в зону подтопления попали более 200 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля. Вторую волну паводка прогнозируют в Алтайском крае на конец мая — начало июня. В зоне подтопления могут оказаться более 125 населенных пунктов. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ