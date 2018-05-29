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На Алтай наступает вторая волна паводка
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На Алтай наступает вторая волна паводка 

Авторадио 19 минут назад
Фото: Амител
Под угрозой подтопления свыше 200 населенных пунктов, в том числе пригороды городов Барнаула, Бийска и Новоалтайска. Из-за осадков и потепления поднимается уровень воды в реке Чарыш. По прогнозам МЧС, в ближайшее время он может достичь опасной отметки, что приведет к разливу воды на прибрежные территории. В зону риска выехала оперативная группа для мониторинга обстановки. Тем временем, в Якутии начали выдавать первые компенсации пострадавшим от паводка. Ущерб от наводнений, которые длятся уже 3 недели, превысил 1 миллиард рублей.
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