На Алтай наступает вторая волна паводка 

Под угрозой подтопления свыше 200 населенных пунктов, в том числе пригороды городов Барнаула, Бийска и Новоалтайска. Из-за осадков и потепления поднимается уровень воды в реке Чарыш. По прогнозам МЧС, в ближайшее время он может достичь опасной отметки, что приведет к разливу воды на прибрежные территории. В зону риска выехала оперативная группа для мониторинга обстановки. Тем временем, в Якутии начали выдавать первые компенсации пострадавшим от паводка. Ущерб от наводнений, которые длятся уже 3 недели, превысил 1 миллиард рублей.