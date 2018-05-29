На Алтай наступает вторая волна паводка

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Посол в Австралии прокомментировал обвинения против России по MH17

До конца года в Москве откроются три новые поликлиники

Пыльная буря задержала авиарейс Ташкент-Москва на четыре с половиной часа