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Utair проводит расследование в связи с приземлением в Москве самолета с обломанным шасси
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Utair проводит расследование в связи с приземлением в Москве самолета с обломанным шасси 

Rambler News Service 45 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Самолет Utair, совершавший полет из Магнитогорска в Москву, прилетел в столицу без стойки шасси, сообщил телеканал REN-TV. В авиакомпании уточнили RNS, что проводят расследование инцидента.
По данным телеканала, лайнер приземлился во Внуково. Капитан воздушного судна сообщил, что во время взлета произошел удар, из-за которого оторвало стойку шасси самолета.
В пресс-службе авиакомпании сообщили RNS, что «при посадке рейса UT362 Магнитогорск —Москва обнаружилась проблема со стойкой шасси». «Посадка прошла в штатном режиме. Комиссия Utair проводит расследование причин случившегося», — отметили в авиакомпании.
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