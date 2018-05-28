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В деревне сгорело несколько домов
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В деревне сгорело несколько домов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня рано утром произошёл пожар в Гороховецком районе. Сигнал тревоги в МЧС поступил из деревни Ротьково. Очевидцы сообщили, что горит сразу несколько деревянных домов. Спасатели прибыли на место происшествия спустя десять минут. К сожалению, к этому времени дома были полностью объяты огнём. На тушение открытого горения огнеборцам потребовалось четверть часа, а на полную ликвидацию пожара ушло полтора часа. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 75 квадратных метров. К счастью, пострадавших в утреннем пожаре нет.
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