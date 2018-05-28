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На Кубани унесенных в море на матрасе мужчин спасли с вертолета
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На Кубани унесенных в море на матрасе мужчин спасли с вертолета 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ВК Пресс
КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, которых на матрасе унесло за 20 км от берега в Краснодарском крае, для спасения мужчин использовали вертолет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
"Спасателям МЧС города Крымск поступила информация о том, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка. Утром следующего дня к поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из города Сочи с сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту", — говорится в сообщении.
Молодых людей обнаружили в 36 км от села Архипо-Осиповка на удалении около 20 км от берега. На вертолет мужчин подняли в воскресенье около 15:00, они получили солнечные ожоги.
"Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас", — приводит пресс-служба слова одного из спасенных мужчин.
По данным пресс-службы инцидент произошел в выходные, однако сообщение о нем появилось в понедельник.
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