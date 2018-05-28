Двух мужчин в Геленджике унесло в море на надувном матрасе

Москва , 28 мая — РИА Новости . Спасатели в городе-курорте Геленджике помогли двум отдыхающим, которых унесло в открытое море на надувном матрасе, сообщают Кубанские новости.

В «Южный региональный поисково-спасательный отряд» поступила информация, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка.

Спасатели приступили к обследованию акватории. К поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи

В результате пропавшие были обнаружены и подняты в вертолет при помощи лебедки.