Двух мужчин в Геленджике унесло в море на надувном матрасе 

Москва, 28 мая — РИА Новости. Спасатели в городе-курорте Геленджике помогли двум отдыхающим, которых унесло в открытое море на надувном матрасе, сообщают Кубанские новости.
В «Южный региональный поисково-спасательный отряд» поступила информация, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка.
Спасатели приступили к обследованию акватории. К поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи.
В результате пропавшие были обнаружены и подняты в вертолет при помощи лебедки.
Как рассказали сами туристы, их начало быстро относить от берега, они уже не могли вернуться обратно. Молодых людей обнаружили в 36 км от села Архипо-Осиповка на удалении около 20 км от берега. Оба спасенных — жители Краснодарского края, им 27 и 25 лет.