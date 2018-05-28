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Двух мужчин в Геленджике унесло в море на надувном матрасе
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Двух мужчин в Геленджике унесло в море на надувном матрасе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва, 28 мая — РИА Новости. Спасатели в городе-курорте Геленджике помогли двум отдыхающим, которых унесло в открытое море на надувном матрасе, сообщают Кубанские новости.
В «Южный региональный поисково-спасательный отряд» поступила информация, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка.
Спасатели приступили к обследованию акватории. К поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи.
В результате пропавшие были обнаружены и подняты в вертолет при помощи лебедки.
Как рассказали сами туристы, их начало быстро относить от берега, они уже не могли вернуться обратно. Молодых людей обнаружили в 36 км от села Архипо-Осиповка на удалении около 20 км от берега. Оба спасенных — жители Краснодарского края, им 27 и 25 лет.
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