Алтайский край накроет ураганом с дождями

Алтайском крае , который этой весной накрыл мощный паводок, погода опять не порадует жителей. Так, в первой половине рабочей недели ожидаются дожди различной интенсивности. Кроме того не исключен град и шквалистый ветер. В частности в понедельник, 28 мая, по предупреждению пресс-службы МЧС , ветер усилится до 23 м/с. Кроме того, во многих районах пройдут дожди. Известно, что наиболее сильные осадки прогнозируется в западных районах. В Барнауле в понедельник, 28 мая, ожидается до плюс 18 градусов.

К тому же неблагоприятные погодные явления могут стать причиной возникновения ЧС. Прежде всего, жителям Алтайского края не стоит находиться вблизи деревьев и различных рекламных щитов. В этот день неисключены перебои с подачей электроэнергии из-за обрывов ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях. Автолюбителям также советуют быть внимательными и без особой надобности не выезжать на дальние расстояния.

По прогнозу синоптиков в ближайшую неделю ночные температуры будут балансировать в диапазоне от 3 до 15 градусов тепла. В дневные часы столбик термометра в некоторые дни будет подниматься до 26 градусов выше ноля. Правда к выходным погода вновь наладится и выглянит солнце.

Фото: pixabay.com.