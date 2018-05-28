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Срочно: В западной Индии на складе пластиковых изделий произошел крупный пожар
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Срочно: В западной Индии на складе пластиковых изделий произошел крупный пожар 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 28 мая /Синьхуа/ — В понедельник на складе пластиковых
изделий в городе Джодхпур в западном индийском штате Раджастхан
произошел крупный пожар, об этом сообщили местные власти. —0—
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