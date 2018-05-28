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В Ялте в шторм чуть не утонул местный житель
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В Ялте в шторм чуть не утонул местный житель 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Ялтинские спасатели помогли тонущему 33-летнему местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Информация о том, что в 200-400 м от берега находится человек, который не может самостоятельно выплыть, поступила в службу спасения от охранника местного санатория. Усложнял ситуацию шторм силой 4-5 бала и низкая температура воды. На место ЧП немедленно отправились сотрудники МЧС и специалисты Центра Государственной инспекции маломерных судов на спасательном катере «Лидер 11».
Утопающего молодого мужчину удалось спасти. В медицинской помощи он не нуждался, заверили в пресс-службе.
Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, на днях сотрудники Ялтинского водолазно-спасательного отделения спасли 14-летнего школьника.
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