В Ялте в шторм чуть не утонул местный житель

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 мая — РИА Новости Крым . Ялтинские спасатели помогли тонущему 33-летнему местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым. Информация о том, что в 200-400 м от берега находится человек, который не может самостоятельно выплыть, поступила в службу спасения от охранника местного санатория. Усложнял ситуацию шторм силой 4-5 бала и низкая температура воды. На место ЧП немедленно отправились сотрудники МЧС и специалисты Центра Государственной инспекции маломерных судов на спасательном катере «Лидер 11». Утопающего молодого мужчину удалось спасти. В медицинской помощи он не нуждался, заверили в пресс-службе. Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, на днях сотрудники Ялтинского водолазно-спасательного отделения спасли 14-летнего школьника.