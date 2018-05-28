Ещё
В американском Элликотт-Сити из-за сильных дождей затопило улицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В американском Элликотт-Сити из-за сильных дождей затопило улицы 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: RT на русском
Город Элликотт-Сити в штате Мэриленд переживает одно из крупнейших наводнений. Из-за обильных дождей улицы населённого пункта буквально превратились в бушующие реки. Потоки воды идут с такой силой, что сметают на своём пути машины и дорожные знаки. В связи с этим губернатор штата Ларри Хоган объявил режим чрезвычайной ситуации. Со ссылкой на синоптиков он отметил, что бедствие такого масштаба обычно происходит раз в тысячу лет. Однако за последние годы город переживет его уже во второй раз — в 2016 году Элликотт-Сити уже пережил подобное стихийное бедствие.
RT на русском: последние новости
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,7 Госдеп: США доверяет выводам Нидерландов по крушению MH17 СК начал проверку после крушения легкомоторного самолёта в Волгоградской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НДС резко повысят из-за «майского указа»604
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»48
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль44
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию418
В московском метро произошел сбой5
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
02:54
Германия натравит на Россию «Леопарда»
Оружие Армия
04:58
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль
Общество
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
01:08
НДС резко повысят из-за «майского указа»
Личный счет Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение