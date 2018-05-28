В американском Элликотт-Сити из-за сильных дождей затопило улицы

Город Элликотт-Сити в штате Мэриленд переживает одно из крупнейших наводнений. Из-за обильных дождей улицы населённого пункта буквально превратились в бушующие реки. Потоки воды идут с такой силой, что сметают на своём пути машины и дорожные знаки. В связи с этим губернатор штата Ларри Хоган объявил режим чрезвычайной ситуации. Со ссылкой на синоптиков он отметил, что бедствие такого масштаба обычно происходит раз в тысячу лет. Однако за последние годы город переживет его уже во второй раз — в 2016 году Элликотт-Сити уже пережил подобное стихийное бедствие.