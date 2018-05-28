Маленький ребенок и бабушка погибли во время пожара в селе Шорохово

Сегодня, 28 мая, в селе Шорохово произошла трагедия. В семь часов утра на улице Первомайской загорелась квартира двухэтажного дома. По предварительным данным МЧС, во время этого происшествия погибли два человека. Местные жители рассказали, что спасатели нашли тела пенсионерки и маленького ребенка.

— Сообщение о возгорании в доме поступило к нам в 7:09. На место оперативно выехали три единицы спецтехники и семь человек личного состава. Уже через двадцать минут огонь был потушен. К сожалению, жертвы действительно есть: погибли два человека. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации печи, — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.