Ещё
В Суксунском районе в своем доме сгорел старик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Суксунском районе в своем доме сгорел старик 

Новости Перми и Пермского края 47 минут назад
Утром 28 мая произошёл пожар в жилом доме в селе Ключи Суксунского района Пермского края. К моменту прибытия первых пожарных подразделений горел дом с надворными постройками. Площадь пожара составляла 128 кв. метров.
Из-за интенсивного горения и высокой температуры проверить дом на наличие людей не представлялось возможным. В ходе тушения звеном газодымозащитниной службы был обнаружен без признаков жизни мужчина 78-ми лет. На пожар реагировали 10 человек личного состава, 4 единицы техники и два добровольца. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. проверка по факту пожара продолжается.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
В Перми юноша лишен свободы за сбыт наркотических средств в крупном размере В Березниках машинист убил ковшом экскаватора рабочего Число пострадавших от поножовщины в пермской школе увеличено до 15 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НДС резко повысят из-за «майского указа»604
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»48
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль44
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию418
В московском метро произошел сбой5
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
02:54
Германия натравит на Россию «Леопарда»
Оружие Армия
04:58
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль
Общество
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
01:08
НДС резко повысят из-за «майского указа»
Личный счет Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение