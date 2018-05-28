В Суксунском районе в своем доме сгорел старик

Утром 28 мая произошёл пожар в жилом доме в селе Ключи Суксунского района Пермского края . К моменту прибытия первых пожарных подразделений горел дом с надворными постройками. Площадь пожара составляла 128 кв. метров.

Из-за интенсивного горения и высокой температуры проверить дом на наличие людей не представлялось возможным. В ходе тушения звеном газодымозащитниной службы был обнаружен без признаков жизни мужчина 78-ми лет. На пожар реагировали 10 человек личного состава, 4 единицы техники и два добровольца. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. проверка по факту пожара продолжается.