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На пожаре в Суксунском районе погиб 78-летний мужчина
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На пожаре в Суксунском районе погиб 78-летний мужчина 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Утром 28 мая на пожаре в жилом доме в селе Ключи Суксунского района погиб мужчина.
«К моменту прибытия первых пожарных подразделений горел дом с надворными постройками. Площадь пожара составляла 128 кв. метра. Из-за интенсивного горения и высокой температуры проверить дом на наличие людей не представлялось возможным», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело погибшего 78-летнего мужчины. По предварительной версии пожар произошёл из-за неосторожности при курении.
С огнём боролись 10 сотрудников МЧС, два добровольца и 4 автомобиля.
Проверка по факту пожара продолжается.
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