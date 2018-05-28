На пожаре в Суксунском районе погиб 78-летний мужчина

Утром 28 мая на пожаре в жилом доме в селе Ключи Суксунского района погиб мужчина.

«К моменту прибытия первых пожарных подразделений горел дом с надворными постройками. Площадь пожара составляла 128 кв. метра. Из-за интенсивного горения и высокой температуры проверить дом на наличие людей не представлялось возможным», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю

Во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело погибшего 78-летнего мужчины. По предварительной версии пожар произошёл из-за неосторожности при курении.

С огнём боролись 10 сотрудников МЧС, два добровольца и 4 автомобиля.

Проверка по факту пожара продолжается.