Полсотни спасателей борются с тремя пожарами на Среднем Урале

Свердловской области полсотни спасателей борются с тремя лесными пожарами. Во всех случаях причиной возгорания стало нарушение требований безопасности, об этом сообщает в понедельник, 28 мая, «АиФ-Урал»

На Среднем Урале действуют три природных пожара, об этом сообщают в региональном ГУ МЧС по Свердловской области. Так, стихия разыгралась в поселке Малышево на площади 10 гектаров. С огнем борются 44 человека и две единицы спецтехники.

Еще один пожар спасатели тушат в поселке Сагра под Верхней Пышмой. Стихия разошлась на площадь 15 гектаров. Усмирить ее пытаются 8 пожарных и 2 специальных машины.

Еще одна огненная стихия разбушевалась в поселке Маслова в Ивдельском городском округе. С пожаром на площади 25 гектаров борются 6 пожарных и одна единица спецтехники.

В ГУ МЧС по Свердловской области отмечают, что во всех трех случаях причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности.