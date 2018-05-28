Ещё
Полсотни спасателей борются с тремя пожарами на Среднем Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полсотни спасателей борются с тремя пожарами на Среднем Урале 

АиФ Урал 43 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области полсотни спасателей борются с тремя лесными пожарами. Во всех случаях причиной возгорания стало нарушение требований безопасности, об этом сообщает в понедельник, 28 мая, «АиФ-Урал».
На Среднем Урале действуют три природных пожара, об этом сообщают в региональном ГУ МЧС по Свердловской области. Так, стихия разыгралась в поселке Малышево на площади 10 гектаров. С огнем борются 44 человека и две единицы спецтехники.
Еще один пожар спасатели тушат в поселке Сагра под Верхней Пышмой. Стихия разошлась на площадь 15 гектаров. Усмирить ее пытаются 8 пожарных и 2 специальных машины.
Еще одна огненная стихия разбушевалась в поселке Маслова в Ивдельском городском округе. С пожаром на площади 25 гектаров борются 6 пожарных и одна единица спецтехники.
В ГУ МЧС по Свердловской области отмечают, что во всех трех случаях причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности.
АиФ Урал: последние новости
Синоптики рассказали о неустойчивой погоде на Среднем Урале В России создают конкурента танкам УВЗ Сооснователю «Смысловых Галлюцинаций» грозит психиатрическая больница
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде102
Уничтожен за 17 секунд6
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»93
НДС резко повысят из-за «майского указа»989
Пока вы спали: Российский олигарх сбежал в Лондон11
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
01:47
Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина
Шоу-бизнес
02:38
Три головы лучше: Южная Корея присоединится к США и КНДР
В мире Конфликты
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
01:39
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде
Шоу-бизнес
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение