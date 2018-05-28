На Черноморском побережье Кубани ожидаются дожди

Краснодар . 28 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае к началу рабочей недели в большинстве районов прекратили идти дожди. Однако в горных, предгорных районах и на Черноморском побережье края, особенно в Туапсинском районе, сегодня возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха ночью 12-17°С, местами по восточной половине края 8-13°С, днем 23-28°С, местами воздух прогреется до 30°С. Ветер северо-восточного и восточного направлений с порывами 5-10 м/с, местами ветер усилится до 18 м/с, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре сегодня безоблачно. Температура воздуха днем +28°С, ночью отметки термометров опустятся до +18°С.

В Краснодарском крае в ближайшие два дня в большинстве районов будет также безоблачная погода. Местами ожидается 30-градусная жара.