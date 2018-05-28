Более 1 тыс. подмосковных детей отдохнут в первую смену на Черноморском побережье

В первую смену в оздоровительные лагеря, которые находятся на Черноморском побережье, могут поехать отдыхать более 1 тысячи детей из Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области. «Так 625 детей уже отправились на отдых в Краснодарский край в детские оздоровительные лагеря «Радуга» и «Юность». Сегодня еще 430 детей отправятся в детский лагерь «Полярные зори»», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская Всего в первую смену летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных организациях Московской области и Краснодарского края отдохнут около 2 тысяч детей.