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На «зелёной» линии московского метро произошло ЧП
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На «зелёной» линии московского метро произошло ЧП 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Поезда движутся с увеличенными интервалами на Замоскворецкой линии московской подземки. Это связано с инцидентом, который произошёл с одним из пассажиров.
Ранее, 24 мая, News.ru писал, что поезд насмерть сбил пассажира на «зелёной» ветке метро.
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