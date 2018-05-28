На «зелёной» линии московского метро произошло ЧП

Поезда движутся с увеличенными интервалами на Замоскворецкой линии московской подземки. Это связано с инцидентом, который произошёл с одним из пассажиров.

Ранее, 24 мая, News.ru писал, что поезд насмерть сбил пассажира на «зелёной» ветке метро.