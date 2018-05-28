В Беломорском районе добровольцы спасли из огня трех человек

Мужчины не стали дожидаться пожарных — до ближайшей части было 100 километров.

В одиннадцатом часу вечера 27 мая на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского района поступило сообщение о том, что в поселке Вирандозеро на улице Школьной произошел пожар в 4-х квартирном деревянном жилом доме.

Первыми к месту происшествия прибыли бойцы поселковой добровольной дружины. Рассчитывать на скорую помощь огнеборцев не приходилось — до ближайшей профессиональной пожарной части расстояние более 100 километров. Добровольцы организовали работы по тушению и спасению людей. Ими из горящего дома было спасено три человека.

Затем, установив мотопомпу на пожарный водоем, добровольцы потушили пожар.

В результате пожара жилой дом, в котором три квартиры пустовали, а одна использовалась под сдачу, был значительно поврежден огнем.

На пожаре травмы получили два человека проживающих в Прионежском районе. Сейчас по данному происшествию проводится проверка, в ходе которой специалисты установят причину пожара.