Ещё
В Беломорском районе добровольцы спасли из огня трех человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Беломорском районе добровольцы спасли из огня трех человек 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчины не стали дожидаться пожарных — до ближайшей части было 100 километров.
В одиннадцатом часу вечера 27 мая на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского района поступило сообщение о том, что в поселке Вирандозеро на улице Школьной произошел пожар в 4-х квартирном деревянном жилом доме.
Первыми к месту происшествия прибыли бойцы поселковой добровольной дружины. Рассчитывать на скорую помощь огнеборцев не приходилось — до ближайшей профессиональной пожарной части расстояние более 100 километров. Добровольцы организовали работы по тушению и спасению людей. Ими из горящего дома было спасено три человека.
Затем, установив мотопомпу на пожарный водоем, добровольцы потушили пожар.
В результате пожара жилой дом, в котором три квартиры пустовали, а одна использовалась под сдачу, был значительно поврежден огнем.
На пожаре травмы получили два человека проживающих в Прионежском районе. Сейчас по данному происшествию проводится проверка, в ходе которой специалисты установят причину пожара.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
У самолета авиакомпании «Победа» в воздухе отказал двигатель М-4 «Дон» становится дороже: повышается тариф за проезд по платной трассе МВФ отказал Киеву в поблажках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НДС резко повысят из-за «майского указа»624
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»50
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль44
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию419
В московском метро произошел сбой6
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
02:54
Германия натравит на Россию «Леопарда»
Оружие Армия
04:58
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль
Общество
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
01:08
НДС резко повысят из-за «майского указа»
Личный счет Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение