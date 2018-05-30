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Приамурье в огне: лесные пожары разгораются с новой силой
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Приамурье в огне: лесные пожары разгораются с новой силой 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
По состоянию на утро 30 мая, на территории России действовали 49 лесных пожаров на площади почти 4,9 тысячи гектара. Сильнее, чем в других регионах, леса горели в Амурской области, где огнем охвачены около 1,7 тысячи гектара лесов.
В других регионах страны около 630 гектаров лесных угодий горело в Якутии, порядка 800 гектаров в Приморье, 314 гектаров — в Хабаровском крае. Также зарегистрированы крупные возгорания в Иркутской области и Забайкальском крае, в Туве и Бурятии. На сравнительно небольших площадях горят леса в Карелии, Псковской области и в Красноярском крае, передает ТАСС.
В течение минувших суток пожарные формирования потушили возгорания в лесах регионов России на площади 1,9 тысячи гектара. Борьбу с огнем ведут, в общей сложности, 1 596 человек, задействовано 323 единицы техники. Для проведения авиамониторинга и тушения огня с воздуха используется 71 воздушное судно. В Приамурье и в Якутии к тушению пожаров привлечены 140 парашютистов-десантников.
По данным синоптиков, в первый месяц лета на Дальнем Востоке, где в настоящее время складывается наиболее сложная пожарная обстановка, количество возгораний может превысить средние многолетние значения. Опасность такого развития событий существует в западной части Амурской области, южной и юго-западной частях Якутии, на востоке Еврейской АО и на юго-западе Хабаровского края.
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