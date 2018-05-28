Возгорание произошло сегодня ночью, 28 мая, в Болхове Орловской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного в 02:09. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Болховского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Огнём повреждена кровля и преркрытия дома.
Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты, по факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Болхове ночью сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.