В Болхове ночью сгорел жилой дом

Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного в 02:09. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Болховского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Огнём повреждена кровля и преркрытия дома.

Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты, по факту пожара ведётся дознание.