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В Болхове ночью сгорел жилой дом
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В Болхове ночью сгорел жилой дом 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Возгорание произошло сегодня ночью, 28 мая, в Болхове Орловской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного в 02:09. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Болховского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Огнём повреждена кровля и преркрытия дома.
Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты, по факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Болхове ночью сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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