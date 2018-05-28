В Ростовской области за вечер в пожарах пострадали два человека

В частности, около 8 часов вечера в Донецке на улице Крайняя горел одноэтажный частный дом. Его тушением занимались 9 спасателей и 2 спецмашины. Хозяина дома пришлось госпитализировать. Возгорание потушили за 12 минут.

В 22 часа в Ростове-на-Дону произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Темерницкой. Его тушили 11 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. В этом инциденте также пострадал человек. Сейчас специалисты занимаются установлением причин возгорания.