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В Ростовской области за вечер в пожарах пострадали два человека
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В Ростовской области за вечер в пожарах пострадали два человека 

Деловое сообщество 25 минут назад
В Ростовской области накануне, вечером 27 мая, в пожарах пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В частности, около 8 часов вечера в Донецке на улице Крайняя горел одноэтажный частный дом. Его тушением занимались 9 спасателей и 2 спецмашины. Хозяина дома пришлось госпитализировать. Возгорание потушили за 12 минут.
В 22 часа в Ростове-на-Дону произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Темерницкой. Его тушили 11 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. В этом инциденте также пострадал человек. Сейчас специалисты занимаются установлением причин возгорания.
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