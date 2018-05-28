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До конца мая в Хабаровске будет жара
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До конца мая в Хабаровске будет жара 

Хабаровский край сегодня 51 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Вплоть до конца мая в Хабаровске не прогнозируется осадков, сообщают синоптики. Температуры ожидаются довольно высокими — дневные от +27.. +29 градусов, ночные — от +12 до +13 градусов. Ветер юго-западный порывами до 5 -10 м/с.
В крае в ближайшие дни осадков также не ожидается, ветер юго-западный до 6-11 м/с, на побережье до 17 м/с. Ночные температуры +7…. +13 градусов, в горах до -1°C. Днем от +23°C до +30 °C.
— Небольшие осадки возможны 31 числа в некоторых районах края с порывами южного ветра 5-10 м/с. Ночью — до +9…+15°C, днем до +27-32°C. В Хабаровск же дожди придут в первых числах июня — небольшие осадки прогнозируем с 1 по 3 июня, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
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