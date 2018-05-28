До конца мая в Хабаровске будет жара

Вплоть до конца мая в Хабаровске не прогнозируется осадков, сообщают синоптики. Температуры ожидаются довольно высокими — дневные от +27.. +29 градусов, ночные — от +12 до +13 градусов. Ветер юго-западный порывами до 5 -10 м/с.

В крае в ближайшие дни осадков также не ожидается, ветер юго-западный до 6-11 м/с, на побережье до 17 м/с. Ночные температуры +7…. +13 градусов, в горах до -1°C. Днем от +23°C до +30 °C.