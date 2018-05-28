Более 18 тыс. человек на Алтае получат компенсации после первой волны паводка

БАРНАУЛ , 28 мая. / ТАСС /. Компенсационные выплаты общим объемом 390 млн рублей получат в Алтайском крае более 18 тыс. человек, пострадавших в 2018 году от первой волны паводка. Суммы будут варьироваться от 10 до 100 тыс. рублей, сообщил в понедельник на аппаратном совещании губернатор региона Александр Карлин

"22 мая на первом заседании нового состава правительства РФ в числе прочих был рассмотрен вопрос о выделении Алтайскому краю из резервного фонда средств в объеме 391 млн 280 тыс. рублей для выплат субсидий жителям, которые пострадали в результате паводка. Господдержку должны получить 18 тыс. 193 человека, которые проживают на территории 23 сельских районов края. Есть территории, где количество пострадавших от стихии составляет несколько тысяч человек", — сказал Карлин.

По словам главы региона, в пиковый период половодья, который пришелся на 23-31 марта, максимальное количество людей пострадали в Петропавловском районе — 4248 человек, в Краснощековском — 2370, в Смоленском — 2721 человек. Компенсации будут выплачивать за частично утраченное имущество — от 10 тыс. рублей, либо за полностью утраченное. По 50 тыс. рублей на каждого получат 3011 человек, 588 человек получат выплаты по 100 тыс. рублей и больше всего таких (361 человек) в Петропавловском районе. Карлин поручил профильным ведомствам региона и органам соцзащиты отследить процесс подготовки документов по каждому пострадавшему, чтобы в день поступления денег в Казначейство можно было сразу транслировать их на счета в банках, открытых для пострадавших.

"Пакет документов, необходимый для организации выплат, минимальный: заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, все остальное готово — акты обследований, составленные на основании актов списков пострадавших. Все они мною утверждены и были направлены в федеральные министерства и ведомства, оттуда в аппарат правительства, поэтому выплаты должны быть произведены оперативно", — подчеркнул губернатор.

В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объем более 390 млн рублей. Режим ЧС в регионе в связи с паводком ввели 27 марта и сняли 23 апреля.