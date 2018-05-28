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Сведений о пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Китая пока не поступало
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Сведений о пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Китая пока не поступало 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин/Чанчунь, 28 мая /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в 01:50 в районе Нинцзян города Сунъюань провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/. По состоянию на 06:00 сведений о погибших и раненых в результате землетрясения не поступало. Об этом сообщили ведомства по реагированию на ЧП.
Железнодорожные, авиационные, телекоммуникационные и другие важные инфраструктурные объекты не пострадали.
Между тем, жители города Сунъюань рассказали, что землетрясение ощущалось достаточно сильно. В определенной степени подземные толчки чувствовались в городе Чанчунь провинции Цзилинь и городе Харбин провинции Хэйлунцзян.
В пострадавшем районе ведется работа по ликвидации последствий бедствия.
Как сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 45,27 градуса северной широты и 124,71 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 13 км.
По состоянию на 03:30 был зафиксирован 61 афтершок с максимальной магнитудой 1,9. -0-
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