Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на юго-западе Москвы 

В 19:39 горение удалось локализовать.
Представители экстренного ведомства рассказали, что пожар, случившийся по адресу: улица 2-я Павлоградская, дом №29, потушен.
Информация о происшествии на юго-западе столицы появилась 29 мая.
— Спасатели ликвидировали пожар по указанному адресу. Есть пострадавший в результате происшествия, — говорится на официальном сайте подразделения.
Уточняется, что для тушения возгорания огнеборцы задействовали семь единиц техники.
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