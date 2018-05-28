Сахалинцы почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 28 мая. / ТАСС /. Траурные мероприятия, посвященные 23 годовщине нефтегорского землетрясения, прошли в понедельник в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"К мемориалу жертвам разрушительной стихии, расположенном в сквере у привокзальной площади, пришли сотни человек: родственники погибших, спасатели, представители общественности и органов власти. Траурная церемония проходила в скорбной тишине, без речей. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон отслужил заупокойную литию", — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации Охинского района, памятные мероприятия прошли также в городе Оха и на территории бывшего поселка. Там отслужили заупокойную литию. Собравшиеся возложили к памятникам цветы и венки.