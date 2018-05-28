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Сахалинцы почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года
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Сахалинцы почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Траурные мероприятия, посвященные 23 годовщине нефтегорского землетрясения, прошли в понедельник в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
"К мемориалу жертвам разрушительной стихии, расположенном в сквере у привокзальной площади, пришли сотни человек: родственники погибших, спасатели, представители общественности и органов власти. Траурная церемония проходила в скорбной тишине, без речей. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон отслужил заупокойную литию", — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в администрации Охинского района, памятные мероприятия прошли также в городе Оха и на территории бывшего поселка. Там отслужили заупокойную литию. Собравшиеся возложили к памятникам цветы и венки.
На Сахалине 28 мая 1995 года произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,6. Оно полностью разрушило поселок Нефтегорск в Охтинском районе, погибли 2040 человек из 3197, составлявших его население. 720 человек получили ранения. Нефтегорск решили не восстанавливать, уцелевших жителей переселили в другие населенные пункты Сахалинской области.
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