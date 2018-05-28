В Приморье локализовали пожар в нацпарке «Зов тигра» 

Его площадь составила 650 га.
Пожар в приморском национальном парке «Зов тигра» локализован на площади 650 гектар и не несет опасности для населенных пунктов, рассказал РИА «Новости» его руководитель Владимир Арамилев.
Общая площадь парка — более 80 тысяч гектар.
«Площадь пожара — 650 гектар. Специалисты находятся там пятый день. Это далеко от населенных пунктов — ближайший населенный пункт от пожара находится в 50 километрах. В тушении задействованы 23 человека», — рассказал Арамилев.
Национальный парк «Зов тигра» находится в юго-восточной части Приморского края. Его территория включает участки трех районов — Чугуевского, Ольгинского и Лазовского.