В Приморье локализовали пожар в нацпарке «Зов тигра»

Его площадь составила 650 га.

Пожар в приморском национальном парке «Зов тигра» локализован на площади 650 гектар и не несет опасности для населенных пунктов, рассказал РИА «Новости» его руководитель Владимир Арамилев.

Общая площадь парка — более 80 тысяч гектар​​​.

«Площадь пожара — 650 гектар. Специалисты находятся там пятый день. Это далеко от населенных пунктов — ближайший населенный пункт от пожара находится в 50 километрах. В тушении задействованы 23 человека», — рассказал Арамилев.

Национальный парк «Зов тигра» находится в юго-восточной части Приморского края. Его территория включает участки трех районов — Чугуевского, Ольгинского и Лазовского.