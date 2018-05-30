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На Сахалине ввели режим ЧС
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На Сахалине ввели режим ЧС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Режим чрезвычайной ситуации введен в Холмском районе Сахалина из-за опасности схода оползня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора области.
"На автомобильной дороге Южно-Сахалинск — Холмск в связи разрушением дорожного полотна и угрозой схода оползня на опору линии электропередачи ограничена скорость движения транспорта. Губернатор Олег Кожемяко принял решение ввести режим ЧС регионального характера в Холмском районе", — говорится в сообщении.
Как отмечается, после введения режима чрезвычайной ситуации были проверены запасы горюче-смазочных материалов и продуктов питания на случай усложнения ситуации.
По данным агентства, топлива запасено на 15 дней, а товаров первой необходимости для населения — на 30 суток.
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