СК и прокуратура ведут проверку после схода с рельсов пустых цистерн в Красноярском крае

Предварительно установлено, что 25 мая около 20 часов местного времени (16:00 мск) на 873 км перегона Агул — Береж Красноярской железной дороги произошел сход с железнодорожного полотна тележек порожних цистерн.

"Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сотрудниками Красноярского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проведен осмотр места происшествия, организована проверка, в ходе которой будет установлен причиненный ущерб, а также все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры добавили, что с путей сошли тележки трех цистерн грузового поезда №2631. Движение восстановили в 03:10 местного времени 26 мая. Иланская транспортная прокуратура ведет проверки исполнения законодательства о безопасности движения.