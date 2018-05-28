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СК и прокуратура ведут проверку после схода с рельсов пустых цистерн в Красноярском крае
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СК и прокуратура ведут проверку после схода с рельсов пустых цистерн в Красноярском крае 

ТАСС 29 минут назад
НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Сход с рельсов пустых цистерн грузового поезда произошел вечером в пятницу на перегоне в Красноярском крае. Никто не пострадал, проводятся проверки, сообщили в понедельник пресс-службы Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ и транспортной прокуратуры.
Предварительно установлено, что 25 мая около 20 часов местного времени (16:00 мск) на 873 км перегона Агул — Береж Красноярской железной дороги произошел сход с железнодорожного полотна тележек порожних цистерн.
"Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сотрудниками Красноярского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проведен осмотр места происшествия, организована проверка, в ходе которой будет установлен причиненный ущерб, а также все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры добавили, что с путей сошли тележки трех цистерн грузового поезда №2631. Движение восстановили в 03:10 местного времени 26 мая. Иланская транспортная прокуратура ведет проверки исполнения законодательства о безопасности движения.
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