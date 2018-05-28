Ещё
Пожар унес жизни двоих в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар унес жизни двоих в Красноярском крае 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В одном из частных домов села Сидоровка Колыванского района Красноярского края произошел пожар. Он унес жизни двоих. Об этом сообщил сайт «Сиб.фм».
По данным пресс-службы ГУ МЧС Красноярского края, возгорание произошло утром 27 мая. На тушение пожара прибыли три спецмашины и восемь сотрудников ведомства.
С огнем справились за час, но спасти людей не удалось. Погибшими оказались хозяин дома и его гость.
В результате пожара огнём уничтожена кровля дома, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, выгорело внутри дома, уничтожены надворные постройки
Пресс-служба ГУ МЧС Красноярского края.
По данным очевидцев, спасатели прибыли спустя час после возгорания, на тот момент уже обвалилась крыша дома.
Пятиэтажный дом загорелся на улице Дмитрова в Краснодаре 27 мая. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ходе пожара у здания обрушилась кровля. Пламя удалось потушить силами 18 человек и семи единиц техники.
360tv.ru: последние новости
Режим ЧС введен в штате Мэриленд из‐за наводнения Двигатель самолета «Победы» отказал во время полета СМИ сообщили об опасности выбросов токсичного газа на Гавайях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию219
Российский олигарх уехал с семьей в Лондон148
Никаких уступок. МВФ «послал» Украину569
Напасть на россиян в Сирии могли боевики с базы США54
В киевском чучеле нашли 178-летнюю записку7
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение