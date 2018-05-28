Пожар унес жизни двоих в Красноярском крае 

В одном из частных домов села Сидоровка Колыванского района Красноярского края произошел пожар. Он унес жизни двоих. Об этом сообщил сайт «Сиб.фм».
По данным пресс-службы ГУ МЧС Красноярского края, возгорание произошло утром 27 мая. На тушение пожара прибыли три спецмашины и восемь сотрудников ведомства.
С огнем справились за час, но спасти людей не удалось. Погибшими оказались хозяин дома и его гость.
В результате пожара огнём уничтожена кровля дома, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, выгорело внутри дома, уничтожены надворные постройки
Пресс-служба ГУ МЧС Красноярского края.
По данным очевидцев, спасатели прибыли спустя час после возгорания, на тот момент уже обвалилась крыша дома.
Пятиэтажный дом загорелся на улице Дмитрова в Краснодаре 27 мая. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ходе пожара у здания обрушилась кровля. Пламя удалось потушить силами 18 человек и семи единиц техники.