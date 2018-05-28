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Пожар на обогатительной фабрике компании АЛРОСА в Якутии локализовали
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Пожар на обогатительной фабрике компании АЛРОСА в Якутии локализовали
Авторадио
1 час назад
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РИА Новости
Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Никто не пострадал. Пришлось эвакуировать более 500 человек. Что явилось причиной пожара, пока неизвестно. По предварительным данным, возгорание возникло между перекрытиями в кровле.
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