Пожар на обогатительной фабрике компании АЛРОСА в Якутии локализовали

Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Никто не пострадал. Пришлось эвакуировать более 500 человек. Что явилось причиной пожара, пока неизвестно. По предварительным данным, возгорание возникло между перекрытиями в кровле.