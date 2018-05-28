Ещё
Пожар на обогатительной фабрике компании АЛРОСА в Якутии локализовали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на обогатительной фабрике компании АЛРОСА в Якутии локализовали 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Никто не пострадал. Пришлось эвакуировать более 500 человек. Что явилось причиной пожара, пока неизвестно. По предварительным данным, возгорание возникло между перекрытиями в кровле.
Авторадио: последние новости
В американском штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения До конца года в Москве откроются три новые поликлиники Пыльная буря задержала авиарейс Ташкент-Москва на четыре с половиной часа
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде102
Уничтожен за 17 секунд6
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»93
НДС резко повысят из-за «майского указа»989
Пока вы спали: Российский олигарх сбежал в Лондон11
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
01:47
Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина
Шоу-бизнес
02:38
Три головы лучше: Южная Корея присоединится к США и КНДР
В мире Конфликты
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
01:39
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде
Шоу-бизнес
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение