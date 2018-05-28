Пожар в приморском нацпарке «Зов тигра» локализован

В Приморье удалось локализовать пожар в национальном парке «Зов тигра», который охватил площадь в 650 гектаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя парка Владимира Арамилева.

На данный момент возгорание не опасно для расположенных в непосредственной близости населенных пунктов. Ближайший из них находится в 50 километрах от пожара.

По словам Арамилева, специалисты находятся на территории национального парка пятый день. В тушении огня задействованы 23 человека.

Общая площадь заповедника составляет свыше 80 тысяч гектаров. Он расположен на юго-востоке Приморского края и охватывает участки Чугуевского, Ольгинского и Лазовского районов.

На минувшей неделе в Приморском крае горело 660 гектаров особо охраняемых природных территорий. Пламя охватило лесные массивы в национальном парке «Зов тигра» и Сихотэ-Алинском заповеднике.