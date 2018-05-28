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В Тункинском национальном парке Бурятии потушили лесной пожар
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В Тункинском национальном парке Бурятии потушили лесной пожар 

ТАСС 45 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лесники в Бурятии потушили лесной пожар на территории Тункинского национального парка, сообщили в понедельник ТАСС в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
"Возгорание обнаружили в воскресенье ближе к вечеру и оперативно ликвидировали в тот же день на площади менее 2 га. Причиной возникновения очага стало неосторожное обращение населения с огнем", — сказали в ведомстве.
Помимо этого пожара в выходные дни тушили возгорания в Селенгинском и Муйском районах Бурятии. Утром в понедельник в регионе продолжают бороться с очагом, локализованным на площади 7,5 га. В Баунтовском районе на северо-востоке республики зарегистрирована термоточка площадью 437 га.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зафиксировали 178 возгораний, а общая площадь, пройденная огнем, составила 10,4 тыс. га. В прошлом году за аналогичный период в регионе произошло 233 лесных пожара на площади 115,8 тыс. га.
В соседнем Забайкальском крае ситуация с лесными пожарами заметно стабилизировалась — по данным регионального минприроды, в крае действует лишь одно возгорание площадью 39 га. Очаг расположен в труднодоступной местности Каларского района на севере Забайкалья. Он не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на его тушение превышают вред, который он может причинить. Поэтому принято решение о приостановке работ по тушению этого пожара.
В Забайкальском крае сохраняется режим чрезвычайной ситуации, ограничено пребывание людей в лесах. На всей территории Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.
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