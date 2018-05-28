На Ангаре в Красноярском крае затонул теплоход

Теплоход получил пробоину и затонул на реке Ангара в Красноярском крае . Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 25 мая на 93-м километре реки.

"Теплоход «КС-1342», принадлежащий ЗАО «Новоенисейский ЛХК», по неустановленным причинам получил пробоину в кормовой части и затонул. Экипаж в количестве двух человек спасен экипажем судна «Ангара-55», розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено", — говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

Ранее сообщалось, что российское судно столкнулось с лодкой в Японском море, один человек погиб.