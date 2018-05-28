Ещё
На Ангаре в Красноярском крае затонул теплоход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ангаре в Красноярском крае затонул теплоход 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Теплоход получил пробоину и затонул на реке Ангара в Красноярском крае. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 25 мая на 93-м километре реки.
"Теплоход «КС-1342», принадлежащий ЗАО «Новоенисейский ЛХК», по неустановленным причинам получил пробоину в кормовой части и затонул. Экипаж в количестве двух человек спасен экипажем судна «Ангара-55», розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено", — говорится в сообщении.
Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.
Ранее сообщалось, что российское судно столкнулось с лодкой в Японском море, один человек погиб.
Газета.Ru: последние новости
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,7 Губернатор Мэриленда объявил в штате режим ЧС МЧС отметило сокращение числа происшествий в Подмосковье
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию219
Российский олигарх уехал с семьей в Лондон148
Никаких уступок. МВФ «послал» Украину569
Напасть на россиян в Сирии могли боевики с базы США54
В киевском чучеле нашли 178-летнюю записку7
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение